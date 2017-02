» George Maior, despre scandalul din SRI: ”Nu am să îmi reproșez nimic”

Ambasadorul României în SUA, George Maior, a declarat întru-un interviu difuzat sâmbătă seara de Digi 24, referitor la scandalul de la nivelul SRI care îl viza alături de Sebastian Ghiță si Florian Coldea, că nu își reproșează absolut nimic, ci doar ii pare rău că Florian Coldea a decis sa se retragă după ce a contribuit “enorm” la reformarea Serviciului, potrivit News.ro

“Eu am cooperat foarte bine cu acea anchetă care s-a desfășurat în cadrul Serviciului. Eu am fost cel voluntar care am adăugat explicații suplimentare dacă a fost nevoie. Lucrurile au fost clare din punct de vedere al acelei cercetări. Zece ani de zile SRI a devenit unul dintre cele mai puternice din lume, respectate, credibile și văd acest lucru și aici, vad peste tot acest fapt. Eu nu cred ca putem revizui ceva ce pur și simplu a contribuit fundamental la racordarea României în circuitul euroatlantic și de informații și de cunoaștere”, a afirmat fostul director al SRI.

George Maior a subliniat faptul că nu își reproșează absolut nimic.

“Deci, nu am să îmi reproșez nimic și îmi pare rău că domnul Coldea care a contribuit enorm de mult la reformarea acestui Serviciu s-a decis să se retragă. E tot ce pot sa spun”, a conchis ambasadorul României în SUA.

Președintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Adrian Țuțuianu, a dezvăluit recent că în vacanța din Toscana în care au fost împreună Florian Coldea și Sebastian Ghță au mai fost și directorul Serviciului Roman de Informații de la acea vreme, George Maior, precum și fostul vicepremier Vasile Dîncu.

“Domnul George Maior a dat comisiei de control intern anumite explicații. Nu au fost împreună, de exemplu, în Insulele Seychelles. Nu exista aceasta informație. În Toscana, da”, a declarat Adrian Țuțuianu fiind întrebat dacă și familia Maior a fost împreună cu Sebastian Ghiță în vacanțele din străinătate.