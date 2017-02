» Peste 3.000 de protestatari in strada la Cluj si Timisoara, peste 500 la Sibiu

Peste 3.000 de persoane s-au aflat in strada vineri seara atat la Timisoara, cat si la Cluj-Napoca, pentru a manifesta impotriva Guvernului, in timp ce la Sibiu numarul manifestantilor a fost de peste 500, proteste de dimensiuni mai reduse avand loc si in alte orase ale tarii, scrie Agerpres.

* CLUJ

Aproximativ 3.000 de persoane, in momentele de varf, potrivit fortelor de ordine, au fost la protestul de vineri seara de la Cluj-Napoca, indreptat impotriva Guvernului Grindeanu si a PSD.

Protestul a fost programat sa inceapa la ora 19,00, cand in Piata Unirii au fost cateva sute de persoane, iar apoi numarul manifestantilor a crescut semnificativ, mai ales in timpul marsului derulat prin zona centrala a orasului.

Incepand cu ora 21,45, multimea revenita in Piata Unirii a inceput sa se disperseze.

Unul dintre protestatari, Bogdan Radulescu, a declarat, la microfon, ca o trupa de artisti a compus un imn al clujenilor, piesa care a fost difuzata pentru prima data vineri seara, in Piata Unirii. ‘Romania, Romania-i tara mea/ Romania, si nu vreau sa plec din ea’, spune cantecul.

* TIMISOARA

Protestul impotriva Guvernului al celor circa 3.000 de timisoreni s-a incheiat fara incidente, vineri seara, dupa ce participantii au facut un tur al Pietei Victoriei din Timisoara. Pentru serile urmatoare, strategia manifestatiilor se va schimba, renuntandu-se la marsurile prin oras.

Astfel, inainte de marsul-plimbare, organizatorii au propus, iar multimea a acceptat, ca sambata si duminica seara sa se intalneasca cu totii direct in Piata Victoriei si sa nu se mai porneasca din cartiere si, de asemenea, nici sa nu se mai plece din piata in marsuri spre alte zone ale orasului. Astfel, punctul unic al protestelor din Timisoara va fi piata centrala.

* SIBIU

Peste 500 de sibieni au fost vineri seara la protestul in centrul orasului indreptat impotriva Guvernului, potrivit unor surse oficiale.

Protestul s-a incheiat dupa ora 21,00 acesta fiind avizat de autoritatile locale. Oamenii au venit cu steaguri, vuvuzele si pancarte cu lozinci impotriva PSD si a Guvernului.

Protestele sunt programate sa dureze zilnic, pana in 15 februarie, se arata intr-un comunicat de presa al Primariei sibiene. Pentru duminica la Sibiu au fost anuntate doua proteste, din care unul, la pranz, este un protest prin lectura, la care oamenii sunt asteptati sa lectureze inclusiv din Codul penal.

* IASI

Aproape 100 de persoane au iesit vineri seara in Piata Unirii, in cea de-a unsprezecea zi de protest impotriva Guvernului.

Protestatarii au ignorat faptul ca mercurul din termometre a scazut la -15 grade Celsius si au iesit in piata, in speranta ca actuala guvernare isi va depune mandatul.

Ca si pana acum, manifestantii au scandat lozinci antiguvernamentale si impotriva PSD, dar, mai ales, impotriva coruptiei.

Ei au scandat ‘Rusine, rusine sa va fie’, ‘Rezistam’, ‘PSD, partid de hoti, nu ne-ati cumparat pe toti’.

Pe forumurile de socializare este anuntat ca duminica seara la Iasi va fi organizat un miting de protest de mai mare amploare.

* GALATI

Aproximativ 100 de persoane s-au adunat vineri seara pe esplanada din fata Prefecturii Galati si au protestat impotriva Guvernului Grindeanu, in care spun ca nu mai au incredere si ii cer demisia.

Manifestantii au scandat lozinci precum ‘PSD – ciuma rosie’, ‘Bacalbasa si a ai lui, rusinea Galatiului’, ‘Toate partidele aceeasi mizerie’, ‘Ati dat pensii si salarii si-ati eliberat penalii’, ‘Guvernati ca sa ne furati’, ‘DNA-ul si poporul sa va scrie viitorul’. Pe pancartele aduse de protestatari era scris ‘PDSR, PSD, primii inventatori ai coruptiei din Romania’, ‘DNA Galati – bucuria borfasilor’, ‘Sunt anticomunist, rezist la ploi, rezist la frig si am putere sa mai strig: nu mai suport’.

Un tanar a afisat o pancarta pe care a scris ‘Rezist, ziua 11’, iar un alt tanar le-a impartit celorlalti manifestanti hartii cu ‘Proclamatia Romania 2017+’, o lista cu revendicarile protestatarilor din Timisoara.

Din cauza numarului redus de protestatari, dar si a vremii friguroase, oamenii au plecat acasa dupa aproape doua ore.

* CONSTANTA

Un grup de circa 80 de manifestanti s-a reunit vineri pentru a 11-a seara in fata Prefecturii din Constanta, iar apoi au pornit intr-un nou mars de protest pe Bulevardul Regele Ferdinand, cu pancarte si drapele nationale, strigand lozinci antiguvernamentale si impotriva PSD.

Protestatarii au sustinut ca nu este suficienta demisia ministrului Justitiei, Florin Iordache, si ca vor garantii ca Guvernul nu va lua decizii similare OUG 13.

Insotiti de jandarmi, ei au scandat in timpul marsului: ‘Hai ca se poate, faceti ca Iordache!’,’Jos Guvernul!’,’PSD, ciuma rosie’, ‘Hotii, hotii’, ‘Demisia’ si ‘Sa ne unim cu totii impotriva penalilor!’. Pe un banner lung a fost scris mesajul ca manifestantii constanteni sustin Proclamatia Romania 2017 de la Timisoara.

* BRASOV

In jur de 250 de persoane s-au adunat treptat, vineri seara, pe parcursul a doua ore si jumatate, potrivit fortelor de ordine, la protestul inceput in fata Prefecturii si terminat in Piata Sfatului, in jurul orei 21,00.

Protestatarii nu s-au mai deplasat in aceasta saptamana prin cartierele orasului, avand in vedere numarul destul de redus de participanti. Oamenii au plecat la ora 20.00, din fata Prefecturii, in mars pe str.Republicii, in Piata Sfatului. Pe tot traseul au scandat ‘Demisia’, ‘Jos Guvernul mincinos’, ‘Zi de zi aici vom fi’. Protestul s-a desfasurat fara incidente.

* PLOIESTI

Cateva zeci de persoane au protestat, vineri, pentru a unsprezecea seara consecutiv, in centrul municipiului Ploiesti, manifestatii continuand sa scandeze impotriva Guvernului si impotriva PSD.

Protestatarii s-au strans in fata Palatului Administrativ, au intonat imnul national si au cerut demisia Guvernului, scandand ‘PSD, ciuma rosie’, ‘DNA sa vina sa va ia’, ‘Hotii’ si ‘Rusine sa va fie’.

Totodata, ei au continuat sa strige ‘Iesiti din casa daca va pasa’, indemnandu-i pe ploiesteni sa iasa in strada pentru a manifesta.

* CRAIOVA

Cateva zeci de persoane au protestat vineri seara, pentru a 11-a zi consecutiv, in Piata ‘Mihai Viteazul’ – Piata Prefecturii din centrul Craiovei impotriva Guvernului Grindeanu si a PSD.

Oamenii au stat in piata, la -4 grade Celsius, timp de aproape doua ore si, la fel ca si in serile precedente, au cerut demisia actualului Guvern, au scandat impotriva PSD si au purtat steaguri tricolore si pancarte pe care se putea citit ‘Transparenta, nu ordonanta de urgenta’; ‘Ghinion, rezistam!’, ‘Coruptia ucide’; ‘Uniti, salvam toata Romania’.

* BISTRITA

Peste 50 de bistriteni s-au adunat, vineri seara, pentru a protesta in fata Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud fata de Guvernul Grindeanu, unii dintre ei purtand banderole albe cu mesajul ‘Rezist’, iar altii purtand steaguri tricolore.

Actiunea a primit autorizatie din partea Primariei Bistrita, pentru intervalul orar 19,00 – 20,30, cu toate ca marti o astfel de incercare din partea celor care au iesit seara de seara nu a avut sorti de izbanda.

Cel care a cerut si obtinut autorizatia a adus cu sine o statie si un microfon si a dialogat cu cei adunati la prefectura. A fost citita noua proclamatie de la Timisoara, s-a ascultat Imnul Romaniei si s-a facut si o revista a presei cu evenimentele petrecute vineri in tara, stirea zilei fiind considerata inceperea judecarii pe fond a dosarului in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este acuzat de savarsirea infractiunilor de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.

Printre cei care a vorbit protestatarilor s-a numarat si Violeta, profesor de economie, care a iesit in strada inca din seara in care a fost adoptata OUG 13 si spune ca va continua sa faca acest lucru nu doar pentru sine, ci si pentru copiii sai – o fata plecata in Anglia si un baiat stabilit la Sibiu. Aceasta a declarat ca nu intentioneaza sa renunte la protest deoarece nu are incredere ca ‘nu se repeta aceasta istorie’.

‘Nu am renuntat pentru ca nu am incredere ca nu se repeta aceasta istorie peste o luna sau peste doua luni. In momentul in care s-a da ordonanta 13, primul lucru pe care l-am facut a fost sa-l sun pe baiatul meu si sa-i spun: fa-ti bagajul si du-te. Este arhitect, ar putea sa munceasca in Romania, dar nu in conditiile astea, nu in conditii de instabilitate pe toate planurile, pentru ca politicul se imbina cu economicul pana la urma. O sa ramanem o tara de batrani, pentru ca oricum au plecat foarte multi tineri si oricum pleaca in continuare foarte multi tineri’, este de parere Violeta.

Bistritenii care au protestat vineri seara au afisat pe pancarte mesaje mai vechi (‘Rusine’, ‘Demisia’), dar si altele noi: ‘Cand romanii stau in casa, PSD joaca pe masa’ sau ‘Nu sunt inspirat, sunt suparat’, dar si un mesaj de sustinere fata de Basarabia.

* TARGU MURES

Aproape 30 de persoane au protestat, vineri seara, timp de o ora si jumatate, in fata Institutiei Prefectului – Judetul Mures, cerand demisia Guvernului pe motiv ca o singura demisie nu poate sterge modul ‘incorect’ in care a procedat in privinta adoptarii OUG nr. 13/2017.

Protestatarii, cu varste cuprinse intre un an si 60 de ani, au spus ca vor rezista in strada chiar daca vor ramane tot mai putini, intrucat nu sunt multumiti doar cu ‘capul lui Motoc’, ci doresc demisia intregului guvern.

Protestatarii au scandat ‘PSD nu uita, tara asta nu-i a ta!’, ‘Jos Guvernul!’ , ‘Refuz acest abuz!’, ‘Rezistam, nu plecam!’, ‘Conducatori, nu dictatori!’