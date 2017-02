» CFR Calatori ofera bilete la jumatate de pret pentru cupluri, de Valentine’s Day si Dragobete

CFR Calatori pune in vanzare bilete la jumatate de pret pentru cupluri in zilele de 14 si 24 februarie 2017, in cadrul campaniei “IR Special/Oferta pentru 2”, a anuntat compania, intr-un comunicat. Reducerea de 50% din tariful biletului este valabila pentru calatoria la clasa 1 si a 2-a, se acorda la achizitionarea a doua bilete pentru acelasi tren InterRegio si este disponibila exclusiv la casele de bilete din statiile CFR. Oferta vizeaza anumite trenuri si nu se cumuleaza cu alte oferte. Tariful de rezervare a locului se achita integral, se arata in comunicat.