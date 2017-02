» Aproximativ 30 de tineri, la “maratonul democratiei” din Piata Victoriei, in cea de a 12-a zi de proteste

Aproximativ 30 de persoane alearga, sambata dupa-amiaza, in jurul cladirii Palatului Victoria, imbracati in echipament sportiv, unii dintre ei purtand steaguri, informeaza News.ro. Participantii la “maratonul democratiei” spun ca aceasta este forma lor de protest fata de Guvern si ca prin miscare vor sa inceapa “schimbarea Romaniei”.

Tinerii – imbracati in echipament sportiv, unii dintre ei cu bluze pe care scrie Romania – s-au intalnit pe trotuarul de la Muzeul Antipa si au alergat pe trotuar, pe bulevardul Aviatorilor, pana la Aleea Modrogan si inapoi, pe Kisellef, dupa care au inconjurat cladirea Guvernului.

Ei spun ca vor sa faca un traseu de 42 de kilometri, vand sa incercuiasca de 21 de ori Piata Victoriei.

“Este o forma de manifestare pasnica, imbinam doua lucruri placute pentru noi: faptul ca facem miscare si ne mentinem in forma si ca sfidarea lor fata de oameni este luata in seama. Vrem o schimbare in bine. Diseara si maine seara ne vedem la protest”, a spus unul dintre participanti.

Horia Vasiliu, initiatorul maratonului, spune ca aceasta este forma lor de protest fata de Guvern. “Consider ca prin acest protest curat si prin miscare putem initia o schimbare adevarata in Romania. Ducem cei 42 de kilometri la capat, cu siguranta. Nu am intentionat sa fim nici foarte multi. Vom alerga doar pe trotuare, nu vrem sa incurcam circulatia. Traseul va fi in forma de “V” (victorie), pana la Aleea Modrogan, ne intoarcem, Kiseleff, ne intoarcem si vrem, in semn de protest, sa inconjuram si Guvernul. Ramanem si la protest, am fost in fiecare seara”, a spus el.

Unul dintre tinerii care alearga are o pancarta pe care scrie “Lupam pentru o tara curata”.

La ora transmiterii acestei stiri, cand maratonul este in desfasurare, in fata sediului Guvernului s-au strans deja primii manifestanti – aproximativ 20 de persoane, pentru cea de a douasprezecea zi de proteste.

De asemenea, la aceasta ora si in fata Palatului Cotroceni s-au adunat, pentru a saptea zi consecutiv, aproximativ 20 de manifestanti, cerand demisia presedintelui Klaus Iohannis. Ei au pancarte cu mesaje precum “Demisia”, “Iohannis nu e presedintele meu”, “Ghinion, nu mai esti presedintele meu”, sufla in vuvuzele si scandeaza “Demisia”.