» INS: Populația României, spor negativ de 9.782 persoane în decembrie 2016

Populația României a înregistrat un spor negativ de 9.782 persoane în decembrie 2016, în condițiile în care s-a înregistrat nașterea a 15.284 de copii și decesul a 25.066 de persoane, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

În decembrie 2016, au fost născuți cu 548 mai puțini copii decât în luna noiembrie, iar numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate a fost mai mare cu 3.497. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna decembrie 2016, a fost de 120, în creștere cu 20 față de luna noiembrie 2016. În luna decembrie 2016, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 6.130 de căsătorii, cu 346 mai puține decât în luna noiembrie 2016. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.439, cu 27 mai multe decât în luna noiembrie 2016. În luna decembrie 2016, numărul născuților-vii a fost mai mic cu 542 față de aceeași lună din 2015, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 2.464 mai mare față de luna decembrie 2015. Sporul natural a fost negativ atât în luna decembrie 2016 (9.782 persoane), cât și în luna decembrie 2015 (6.776 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 34 mai mare în luna decembrie 2016, decât cel înregistrat în decembrie 2015. Numărul căsătoriilor a fost, în decembrie 2016, cu 1.143 mai mare decât în aceeași lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunțat cu 141 divorțuri mai puține în luna decembrie 2016, decât în luna decembrie 2015.