» Concluziile audierilor din Comisia SRI: Colaborare foarte bună între MAI şi SRI

Comisia pentru controlul SRI i-a invitat, astăzi, pe şeful instituţiei, Eduard Hellvig, pe ministrul de Interne, Carmen Dan, şi şefi ai Jandarmeriei şi Poliţiei, pentru a discuta despre violenţele din timpul protestelor din Piaţa Victoriei şi dacă au avut loc tentative de “înlăturare în forţă” a instituţiilor democratice. După cum informează realitatea.net, la sfârşitul audierilor, preşedintele Comisiei, Adrian Ţuţuianu, a declarat că a constatat că există o comunicare foarte bună între SRI şi MAI, care se desfăşoară la nivel instituţional. Pe de altă parte, acesta l-a criticat pe preşedintele Iohannis pentru declaraţia în care a precizat că MAI nu şi-a îndeplinit corepunzător atribuţiile în timpul protestelor.

“Legat de primul punct, vă aduc in atentie faptul ca am adresat directorului SRI, in data de 3 02 2017, o scrisoare in care am intrebat despre comunicarea cu MAI. Am pus 4 intrebări. Va precizez ca o scrisoare am trimis si ministrului de Interne. In primul rand am sa va spun ca am putut constata ca intre cele doua intitutii , SRI şi MAI, există o colaborare foarte bună, iar această comunicare are intensitate maximă, se derulează la nivelul conducerii. Am ajuns la concluzia ca aceste protocoale trebuie imbunatatite pentru a da consistenţă. MAI şi-a coordonat activitatea eficient, şi-a desfăşurat-o în limitele legii. Serviciile şi-au îndeplinit atribuţiile. Informări au fost transmise încă de pe 2 februarie”.

Surprinzător, potrivit sursei citate, Ţuţuianu a mai spus că nu au existat răniţi la proteste, când de fapt, au existat cinci răniţi, la fel cum precizase şi Jandarmeria.

Întrebat dacă întra-adevăr există o comunicare bună între SRI şi MAI, întrucât ministrul Carmen Dan a precizat că nu a primit niciun sms de la SRI, Ţuţuianu a declarat: “Intram în discutii care pe fond, nu însemana nimic. Am facut o precizare, ca există o comunicare foarte buna între cele două instituţii”.