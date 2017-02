» Protestatarii din Piaţa Victoriei au venit cu lopeţi ca să dea zapada la o parte

Protestatarii din Piata Victoriei au adus miercuri lopeti cu care au curatat partial zapada, informează HotNews.ro. Ei au pastrat chenarul in care sta scris, inca de dimineata, sloganul “REZIST” si au pregatit zona pentru un nou protest. In Bucuresti ninge viscolit inca de dimineata, iar miercuri seara in Piata Victoriei este asteptata o noua manifestatie de sustinere a justitiei si impotriva Guvernului.

Amintim ca primul protestatar care a ajuns miercuri dimineata, pe viscol, in Piata Victoriei, unde seara de seara au loc proteste, a scris REZIST in zapada adunata pe asfalt. Potrivit unui cititor Hotnews, o tanara care se afla miercuri dimineata in Piata Victoriei merge permanent pe conturul literelor, pentru ca acestea sa nu fie acoperite de zapada