Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, rămâne sub control judiciar în dosarul în care a fost trimis în judecată de DNA pentru obţinere fără drept de fonduri europene, după ce Curtea de Apel Constanţa a decis, miercuri, să respingă solicitarea acestuia, decizia instanţei nefiind definitivă, scrie Mediafax.

IPS Teodosie a cerut, marţi, revocarea măsurii controlului judiciar, precizând că fondurile europene obţinute au fost cheltuite legal.

Instanţa a rămas în pronunţare, iar astăzi a decis să respingă solicitarea prelatului, decizia nefiind definitivă, ea putând fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie a fost trimis în judecată, sub control judiciar, în 3 februarie 2017, pentru prezentarea şi folosirea cu rea-credinţă de documente false. Alte cinci persoane, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, au fost trimise în judecată în stare de libertate. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus atunci trimiterea în judecată, sub control judiciar, a arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

De asemenea, au fost trimişi în judecată Ciprian Ioan Cojocaru, Bogdan Petrişor Malaxa, Gheorghe Nadoleanu şi Stere Beca, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Şi Aurelian Ştefan, la data faptei mandatar al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost trimisă în judecată pentru tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.