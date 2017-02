» UPDATE – Bucureşti: Protestatarii au început să se adune în Piaţa Victoriei

UPDATE – 19.00: In Piata Victoriei sunt la aceasta ora circa 500 de persoane, iar oamenii vin in continua. Se striga “PSD ciuma rosie”, “Hotii”, “Asa nu se mai poate”, “Romania vrea dreptate”, “Jos Tariceanu, Dragnea si Grindeanu”.

Circa 150 de persoane s-au adunat miercuri seara, în jurul orei 18.00, in Piata Victoriei, pe viscol, in a noua zi consecutiva de proteste anti guvernamentale. Potrivit HotNews.ro, lumea continua sa vina in piata, desi in Bucuresti ninge puternic. In piata oamenii au ridicat un om de zapada pe care l-au decorat cu stegulete.