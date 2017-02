» Judecătoria Sectorului 4 începe judecata pe fond în dosarul Colectiv

Judecătoria Sectorului 4 începe, astăzi, judecata pe fond în dosarul Colectiv, caz în care patronii clubului, Alin Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu sunt acuzaţi de ucidere din culpă, vătămare corporală şi neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă. http://www.mediafax.ro/social/judecatoria-sectorului-4-incepe-judecata-pe-fond-in-dosarul-colectiv-16151972

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au respins, pe 29 decembrie, contestaţiile inculpaţilor din dosarul Colectiv faţă de decizia din luna octombrie a Judecătoriei Sectorului 4, care a stabilit că instanţa a fost sesizată în mod legal, dispunând să se înceapă judecata.

Astfel, la mai bine de un an de la incendiul din clubul Colectiv, în urma căruia 64 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte peste o sută au fost rănite, în dosarul Colectiv urmează să fie audiaţi în faţa judecătorilor atât inculpaţii, cât şi cele 185 de părţi civile constituite în acest caz. Procurorii de la Parchetul General au trimis în judecată dosarul Colectiv la data de 28 aprilie 2016. Patronii clubului, George Alin Anastasescu, Paul Cătălin Gancea şi Costin Mincu, sunt acuzaţi de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Cercetările au fost extinse şi asupra reprezentanţilor firmei care a livrat artificiile în club, Golden Ideas Fireworks. Artificierul firmei, Viorel Zaharia, este acuzat de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă în timp ce patronii Cristian Niţă şi Daniela Niţă sunt acuzaţi de favorizarea făptuitorului şi sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri. Cristian Niţă a fost interceptat de anchetatori în timp ce discuta cu o angajată, a doua zi după incendiul din club, despre ştergerea unor documente care puteau constitui probe în dosar. Angajata le-a spus anchetatorilor că firma practic nu avea evidenţă contabilă şi că s-a panicat după ce a văzut efectele incendiului din Colectiv, motiv pentru care a recurs la ştergerea unor documente. În dosar au fost puse sub acuzare firmele SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în formă agravantă, având ca urmare decesul mai multor persoane şi vătămare corporală din culpă, în formă agravantă, având ca urmare vătămarea mai multor persoane.

Din dosarul Colectiv au fost disjunse şi alte dosare, unul dintre ele în privinţa lui Marian Moise, pirotehnistul rănit în urma incendiului. Acesta era angajat al firmei care a furnizat artificiile, iar în seara de 30 octombrie 2015 s-a ocupat de montarea lor în club. Astfel, alături de Marian Moise, se fac cercetări şi faţă de celelalte persoane trimise în judecată.

Cea de-a doua cauză se referă la ISU, Departamentul de Urbanism al Primăriei Sectorului 4, firma de construcţii care s-a ocupat de clădirea clubului şi societatea care a montat buretele în incintă. Cererea de extindere a urmăririi penale în acest sens a fost depusă de reprezentantul legal a 20 de părţi civile din dosar, la data de 11 aprilie 2016.