» Niciun participant la manifestaţia convocată pe Facebook de către susţinătorii PSD la Piteşti

Nicio persoana nu a aparut, luni dupa amiaza, pana la ora 18.00, la manifestatia convocata pe Facebook de catre sustinatorii PSD si ALDE in centrul municipiului Pitesti si programata pentru ora 17.00. Zeci de jandami se afla in zona, pregatiti sa intervina, scrie HotNews.ro, citând news.ro.

La o ora dupa ora 17.00, cand pe Facebook a fost convocata o manifestatie a sustinatorilor PSD si ALDE, niciun participant nu era prezent in centrul Pitestiului, unde ar urma sa aiba loc evenimentul de sustinere a Guvernului.

In Piata Vasile Milea, unde au loc de obicei manifestarile publice din Pitesti, sunt in dispozitiv zeci de jandarmi si politisti, pregatiti sa intervina.

Protestul fusese convocat pe reteaua de socializare in cursul diminetii, iar citeva zeci de persoane se aratasera interesate de acest eveniment.

Conform anuntului postat, cei care nu-l sustin pe presedintele tarii erau asteptati in Piata Vasile Milea, din Pitesti, incepand cu ora 17.00, in acelasi loc in care serile trecute aproximativ 1.500 de pitesteni au iesit in strada pentru a manifesta impotriva Guvernului.