» Euro coboară sub 4,51 lei

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,5095 lei/euro, in scadere cu 0,1% fata de nivelul din sedinta precedenta, leul profitand de pasul inapoi facut de guvern in fata protestelor si de tendionta regionala, de apreciere a monedelor nationale similare celei romanesti in fata monedei europene, spun analistii citati de News.ro, citati de HotNews.ro. Vineri, BNR a afisat un curs de 4,5156 lei/euro, dar leul a recuperat puternic dupa deprecierea de miercuri, cand ajunsese pe piata valutara la cotatii de 4,55 lei/euro.

Deprecierea a fost generata de aprobarea, de catre Guvern, a Ordonantei de Urgenta pentur modificarea codurilor penale, care a generat cele mai mai proteste de strada din ultimele decenii.

In regiune, zlotul si forintul, monede cu regim similar monedei romanesti, se apreciau luni in raport cu moneda europeana. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 4,2033 lei la 4,1994 lei. Totodata, cursul francului elvetian a scazut de la 4,2188 lei la 4,2182 lei.