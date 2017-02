» Proteste în toată Europa. Românii din Berlin, Stuttgart, Oslo, Bordeaux, Aarhus și alte orașe au ieșit în stradă

Zeci de romani au protestat duminică si la Stuttgart, in Germania, cu mesaje impotriva guvernului si a coruptiei. Potrivit HotNews.ro, pe pancartele protestatarilor se putea citi: “Am iesit din casa pentru ca ne pasa”, “Sunteti lasi, sinteti corupti, dar noi suntem tot mai multi” si “The day we give in is the day we die”.

Circa doua sute de romani au protestat duminica in fata Ambasadei Romaniei din Norvegia, de la Oslo, in semn de solidaridate cu romanii din tara.

Circa o suta de persoane au protestat duminica seara si la Manchester, in Marea Britanie.

Acestia au scandat “Diaspora-i cu voi”, “PSD, ciuma rosie!” si “ALDE, PSD, aceeasi mizerie”.

Circa 400 de romani au protestat duminica in Amsterdam (Olanda) impotriva modificarii Codului Penal in folosul politicienilor corupti.

Romanii din Olanda s-au strans in Dam Square din Amsterdam si au strigat lozinci anti-guvernamentale si in sprijinul justitiei.

Cateva zeci de romani au protestat duminica in Helsinki, capitala Finlandei, pe un ger napraznic, impotriva coruptiei si in sprijinul justitie. Si la Tampere au protestat circa 20 de romani.

Aproximativ 150 de romani au protestat duminica si la Edinburgh (Scotia) modificarii Codului Penal in folosul politicienilor corupti.

Proteste au avut loc și la Berlin și Aarhus (Danemarca) dar și în alte orașe din Europa.