» Sorin Grindeanu: Mâine vom face de urgenţă o şedinţa de guvern pentru abrogarea OUG de modificare a Codului Penal

Premierul Sorin Grindeanu a anunţat sâmbătă că mâine, într-o şedinţa de urgenţă a Guvernului, va abroga Ordonanţă de Urgenţă 13, care modifică Codul Penal.

Declaraţia integrală a lui Sorin Grindeanu:

„- AM ascultat şi am văzut şi am auzit în aceste zile foarte multe opinii, venind din partea colegilor mei de partid, colegi din coaliţie, colegi de politică, de la partide de opoziţie, opinii de la oameni şimli, vocea străzii

– Vin azi să vă spun decizia mea ca premier

– Nu vreau să dezbinam România. România nu poate fi ruptă în două. România, în acest moment, prin ce se întâmplă, pare ruptă în două, e ultima mea dorinţa să se ajungă la aşa ceva.

– În acelaşi timp vreau să va spun că tot ce înseamnă deciziile pe care CCR le-a luat în timp şi nu au fost puse în practică e normal că în cel mai scurt timp să-şi găsească transpunerea n cadrul legal

– Pe de altă parte, dincolo de mitinguri – am văzut pozişiile oamenilor, unele argumentate, altele nu, ideea e că s-a creat un clivaj în societate. Pe de altă parte, membrii noştri ne îndeamnă să continuăm

– Vă anunţ că am luat cîteva decizii:

Mâine vom face de urgenţă o şedinţa de guvern pentru abrogarea OUG. Abrogarea e termenul folosit de Administartia Prezidenţială când ne-a cerut. Vom găsi termenul legală că să nu între în vigoare – abrogare, prorogare E nevoie, totuşi, de punerea în concordanţă a decizie CCR. Voi demara consultare cu celalalte partide, excluzând pragul de 200.000 de lei, astfel că după un dialog pe care sper să-l am, în cel mai scurt timp să trimitem proiect de lege spre Parlament. De asemenea, e important să spunem că toate argumentele pe care le-am avut în susţinerea OUG nu au fost bine comunicate. Din acest motiv s-a creat multă confuzie, distorsiuni, care nu au legătură cu ce s-a adoptat. De aceea, Ministerul şi ministrul Justiţiei îşi asumă consecinţele. Închei prin a va spune că doresc în continuare să pun în practică programul de guvernare, mai avem 12 puncte de adoptat astfel încât ce au votat românii să se regăsească în viaţă lor

Va mulţumesc, o seară bună!“

Premierul nu a dorit să răspundă la nicio întrebare din partea jurnaliştilor.