» Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a atacat la Curtea Constitutionala OUG privind Codurile Fiscale

Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a declarat în urmă cu câteva minute am decis să ridic excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei 13, privind modificarea Codului Penal.

„Am decis să ridic excepţia de neconstituţionalitate a OUG 13. Aceasta va pleca în câteva minute spre CCR. În legătură cu calitatea procesuală activă a Avocatul Poporului. Regret că nu am fost în stare să rezist presiunilor unora dintre dvs şi v-am dat un răspuns înainte de a fi verificat dacă există precedente. Verificând si prevederile ordonanţei am constat că avem calitatea de a ridica excepţia de neconstituţionalitate. Am reţinut o prmă critică: neîndeplinirea cerinţelor referitoare la existenţa urgenţei şi a cazului excepţional. Guvernul menţionează ca unul din motive că e necesară implementarea unei directive a UE. Verificând, termenul e 1 aprilie 2018. E un termen suficient de lung pentru a fi dezbătută în Parlament. E adevărat că avem decizia CCR privind abuzul în serviciu. Prin OUG s-a ţinut seama de decizie. În OUG se foloseşte, se adaugă, se menţionează şi la vătămare gravă, certă a intereselor legitime. În schimb legiuitorul nu defineşte ce înseamnă această vătămare gravă. Apare încă un element de incertitudine. În OUG se spune că suntem în prezenţa abuzului doar dacă avem de-a face cu o lege sau ordonanţă de urgenţă. Din diverse decizii ale CCR reiese că trebuie avută în vedere accepţiunea largă a noţiunii de lege: HG, ordine ale ministrilor, hotărâri ale CJ”, a mai spus Ciorbea.