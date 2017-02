» Iohannis sesizează Curtea Constituţională: Conflict de natură constituţională între guvern şi sistemul de justiţie

Preşedintele Iohannis a sesizat Curtea Constituţională cu privire la ordonanţă şi cere MAI lămuriri „scrise şi clare“ cum au fost lăsate elemente violente să distrugă o manifestaţie paşnică

Preşedintele Klaus Iohannis (foto) a declarat ieri că a sesizat Curtea Constituţională în privinţa OUG de modificare a Codului Penal, întrucât în această situaţie s-a constatat un conflict de natură constituţională între guvern şi sistemul de justiţie, pe de o parte, şi parlament, pe de altă parte.

„În chestiunea ordonanţei am decis să sesisez Curtea Constituţională, este, după părerea mea şi a juriştilor din Administraţia Prezidenţială, evident e vorba de un conflict politic de natură constituţională între guvern, pe de o parte, sistem de justiţie, şi parlament, în cealaltă parte. Acest document este pe drum şi va fi depus în câteva minute la Curtea Constituţională“, a spus preşedintele Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a mai declarat ieri că a cerut ministrului de interne Carmen Dan şi jandarmeriei „lămuriri urgente, scrise, clare“ despre cum „elemente violente“ au „distrus“ mitingul din Piaţa Victoriei.

„Felul în care Ministerul de Interne nu a gestionat situaţia şi felul în care jandarmii au acţionat faţă de aceste grupuri de instigatori mă nemulţumeşte profund. Toată lumea repet toată lumea, din structurile de forţă a avut toate informaţiile necesare. La Ministerul de Interne s-a ştiut foarte exact când, unde şi ce grupuri se pregătesc pentru a sparge demonstraţia din Piaţa Victoriei“, a spus preşedintele.

Doamna ministru de interne nu conduce ministerul, ci doar stă în minister

Preşedintele a criticat modul în care au intervenit forţele de ordine miercuri seară în Piaţa Victoriei: „În loc să izoleze pe aceştia acolo unde s-au adunat, şi s-a ştiut foarte bine unde s-au adunat, i-au lăsat liberi, să se amestece printre demonstranţii paşnici, punând astfel în pericol nu doar demonstraţia, ci au pus în pericol sănătatea şi chiar viaţa românilor simpli care s-au dus să demonstreze în mod paşnic“.

„Foarte grav mi s-a părut faptul că doamna ministru de interne s-a dus la televizor şi a spus că ea nu a ştiut nimic. Păi dacă nu a ştiut nimic, este cu atât mai grav! Înseamnă că nu conduce ministerul, ci doar stă în minister. Acest lucru este inadmisibil! Solicit doamnei ministru de interne şi Jandarmeriei lămuriri scrise urgente şi clare. De ce şi cum a fost posibil să fie lăsate elemente violente să distrugă o manfestaţie paşnică cu tot Ministerul de Interne de faţă acolo“, a declarat preşedintele.

Preşedintele a subliniat caracterul „masiv“ şi „paşnic“ al mitingurilor din ţară, de pe 1 februarie

„Aseară (miercuri seară-n.r.) au avut loc demonstraţii şi proteste masive în toată ţara. Sunt foarte impresionat de amploarea acestor manifestări şi de faptul că românii au înţeles foarte bine despre ce este vorba cu aceste ordonanţe de modificare a Codului penal şi Codului de procedură penală şi au arătat ce vor: un stat de drept. Aceste demonstraţii au fost unele eminamente paşnice. Românii s-au adunat în număr foarte mare şi paşnic, şi-au spus păsul. Asta până după ora zece, când un grup, grupuri, asta vom şti mai târziu, au intrat în Piaţa Victoriei şi au deturnat demonstraţia. A fost evident pentru oricine a urmărit desfăşurarea evenimentelor că românii au demonstrat în număr foarte mare paşnic şi au spus foarte clar ce doresc. A fost la fel de evident că aceşti demonstranţi violenţi, ca să nu spun altceva, au venit cu scopul de a strica manifestaţia din Piaţa Victoriei“, a mai declarat preşedintele Iohannis.

Sesizarea către CCR: Guvernul a acţionat abuziv, arogându-şi competenţe pe care nu le are

Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat ieri Curtea Constituţională a României cu privire la un conflict instituţional între guvern, instituţiile de justiţie şi parlament, după ce executivul a adoptat ordonanţa de modificare a Codurilor penale. În expunerea de motive, preşedintele Klaus Iohannis arată că decizia adoptării ordonanţei de urgenţă de către guvern este un abuz.

„În consecinţă, prin adoptarea ordonanţei de urgenţă, al cărei conţinut se îndepărtează atât de la necesitatea unei reacţii prompte, în vederea apărării unui interes public, cât şi de la argumentele prezentate în preambul, guvernul a acţionat abuziv, arogându-şi competenţe pe care Constituţia nu i le conferă“, se arată în sesizare. De asemenea, şeful statului face referire şi la intenţia de a organiza un referendum.

„Potrivit art. 2 din Constituţie, suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. Totodată, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Considerând că unele dintre modificările preconizate au legătură directă cu eforturile României depuse în combaterea fenomenului corupţiei, la data de 24.01.2017 am iniţiat procedura de organizare a unui referendum de interes naţional pe tema: continuarea luptei împotriva corupţiei şi asigurarea integrităţii funcţiei publice. În acest sens, am solicitat consultarea parlamentului, care, potrivit Legii nr. 3/2000, are un termen de 20 de zile pentru a formula un punct de vedere. Menţionăm că, până la această dată, parlamentul nu a transmis acest punct de vedere“, a scris preşedintele în sesizarea trimisă Curţii Constituţionale.

PNL depune un proiect de lege de abrogare a OUG privind Codurile

PNL a anunţat ieri că depune un proiect de lege de abrogare a ordonanţei de urgenţă privind modificarea Codurilor penale.

„Partidul Naţional Liberal este determinat să utilizeze toate procedurile instituţionale de care dispune pentru blocarea demersului guvernamental de modificare a codurilor penale. PNL depune astăzi la Camera Deputaţilor un proiect de lege de abrogare a ordonanţelor de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. Mai mult, PNL a solicitat procedura de urgenţă pentru adoptarea acestui proiect de lege“, a transmis PNL prin intermediul unui comunicat de presă.

Primul ministru Sorin Grindeanu a declarat ieri că nu va renunţa la ordonanţă privind modificarea Codurilor, afirmând că a luat o „decizie justificată“ în urmă cu două zile şi „merge mai departe“. „Am luat o hotărâre acum două zile, justificată, şi mergem mai departe. (…) Nu renunţăm la ordonanţă“, a spus Grindeanu.