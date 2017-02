» Ciorbea, întrebat dacă se teme de o revocare din funcție: Nu mi-e frică de nimic, decât de Dumnezeu

Avocatul Poporului (AP), Victor Ciorbea, a declarat că nu îi este frică de nimic, decât de Dumnezeu, după ce a fost întrebat astăzi de jurnaliști dacă se teme de o revocare din funcție, scrie Agerpres.

“Nu îmi este teamă de nimic. Eu am demisionat mai mult decât oricine în țara asta și am avut presiuni mai mari decât oricine în țara asta și am făcut reforme mai importante decât oricine din țara asta, deci nu mi-e frică de nimic, decât de Dumnezeu, în rest fiecare apreciază și dacă poate să aprecieze cinstit, corect și cât de cât legal, constituțional și cu o minimă teamă și de Dumnezeu, dacă crede în El, e bine, dacă nu, asta e”, le-a răspuns Ciorbea gazetarilor, cu prilejul unei declarații de presă.

Întrebat la ce presiuni se referă, el a spus că a dat declarația referitor la OUG 13/2017 privind modificarea Codurilor penale, înainte de a verifica dacă sunt precedente în materie, însă în scurt timp a revenit asupra afirmației sale. “Eu nu cred că dumneavoastră aveți numai oameni care incită, nu, aveți foarte mulți spectatori, telespectatori, moderatori, îi respect pe deplin, respect protestatarii, greșeala este a mea că m-am grăbit să vă dau atunci răspuns înainte de a verifica și pe urmă să vă dau un răspuns în cunoștință de cauză (…) nu este vorba de presiuni (…) înseamnă că m-am exprimat greșit”, a declarat Ciorbea.

Întrebat de gazetari dacă au fost presiuni de la politicieni, el a negat ferm. “Nu, niciun fel de presiuni, ce fel de presiuni?”, a spus Ciorbea. Chestionat dacă a luat în calcul să își dea demisia, având în vedere și protestele de stradă, Ciorbea a răspuns: “Dați-i înainte cu demisia și cu povestea dumneavoastră! Vă las să o duceți până unde vreți”.

În ceea ce privește nemulțumirile față de Avocatul Poporului exprimate în cadrul protestelor, el a menționat că este deschis la orice fel de critici. “Sunt sensibil la orice fel de critici și sunt deschis la orice fel de critici. Vă voi trimite acel cuvânt introductiv de aproape 30 de pagini pe care l-am trimis la Parlament, la cele două Camere, care însoțește Raportul de activitate pe 2016, care consemnează că în ultimii trei ani a crescut substanțial, chiar s-a dublat sau triplat numărul de sesizări din oficiu, numărul de anchete, de recomandări, rapoarte speciale, temeinicia acestora, consistența lor, faptul că nu sunt rapoarte de 3 sau 7 pagini, ci de peste 400 de pagini”, a adăugat Ciorbea.