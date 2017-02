» Un procuror DNA cere în instanţă sesizarea Curtii Constituţionale privind Ordonanţa de modificare a Codurilor penale

Un procuror DNA a cerut joi Tribunalului Militar Bucuresti sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate in legatura cu Oordonanta de modificare a Codurilor penale, scrie Agerpres, citand surse judiciare. Potrivit HotNews.ro, solicitarea a avut loc in dosarul Colectiv, in care pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sunt judecati pentru abuz in serviciu, aceasta fiind una dintre infractiunile vizate de Ordonanta de urgenta adoptata marti de Guvern.

Sursele judiciare au precizat ca procurorul DNA reclama faptul ca Guvernul nu a respectat termenul pentru care era abilitat sa emita Ordonante de urgenta pe timpul vacantei parlamentare, nu se justifica urgenta adoptari acestei ordonante si a fost afectat echilibrul puterilor in stat. Un judecator de camera preliminara a Tribunalului Militar Bucuresti urmeaza sa decida daca sesizeaza Curtea Constitutionala in acest caz.