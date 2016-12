» Dragnea şochează România cu propunerea de prim-ministru

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a făcut ieri o propunere surpriză pentru postul de premier, după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis. Sevil Shhaideh (foto), de origine tătară și religie musulmană, este în prezent secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, a fost mâna dreaptă a baronului Nicușor Constantinescu la Consiliul Județean Constanța și l-a avut ca martor la căsătoria cu un sirian chiar pe Liviu Dragnea (echivalentul nașului în religia ortodoxă). Șeful PSD a făcut o declarație interesantă spunând că Shhaideh a fost singura persoană din interiorul partidului în care a avut încredere că poate pune în aplicare programul de guvernare. Pe cei doi îi leagă și prezența ca martori într-un dosar de corupție privind scoaterea de informații/documente clasificate secret de stat din DNA referitoare la firma Tel Drum, documente care ar fi trebuit să intre în posesia lui Liviu Dragnea. Șeful PSD a dat de înțeles că, într-un viitor apropiat, el ar putea fi prim-ministru, lucru imposibil în prezent din cauza legii care interzice unui condamnat penal să ocupe funcția de ministru.

Liviu Dragnea a anunțat ieri că propunerea PSD-ALDE de premier este Sevil Shhaideh, actual secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Sevil Shhaideh a fost mâna dreaptă a baronului Nicușor Constantinescu la Consiliul Județean Constanța, după care a lucrat cu Dragnea ca secretar de stat la Ministerul Dezvoltării în guvernul Ponta. Shhaideh are o legătură apropiată cu Liviu Dragnea și Nicușor Constantinescu. Pe 4 iunie 2011, Sevil Sumanariu s-a căsătorit și a devenit doamna Shhaideh. Martori la eveniment au fost Nicușor Constantinescu și Liviu Dragnea (un statut similar nașilor în religia ortodoxă). Un an și jumătate mai târziu, Shhaideh era numită secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice condus de Liviu Dragnea. În 2015, ea a fost timp de șase luni ministru al dezvoltării regionale în guvernul Ponta, preluând mandatul chiar de la Liviu Dragnea, care demisionase în mai 2015 ca urmare a condamnării din prima instanță în dosarul Referendumului. Shhaideh a fost primul ministru postdecembrist care a depus jurământul cu mâna pe Coran. Înainte de a lucra în Ministerul Dezvoltării, ea a fost director de servicii în cadrul Consiliului Județean Constanța condus de Nicușor Constantinescu, care e acuzat de DNA de mai multe fapte de corupție.

Dragnea vrea prim-ministru, dar nu poate deocamdată

După întâlnirea cu președintele Iohannis, Dragnea o făcut o serie de declarații prin care și-a motivat alegerea, iar la un moment dat s-a enervat pe jurnaliștii care l-au întrebat cum comentează faptul că a nominalizat o persoană de religie musulmană în timp ce în campania electorală l-a atacat pe premierul Cioloș insinuând că are nume străin și a promovat ideea naționalismului. Dragnea l-a amenințat pe președintele Iohannis că se vor vedea „în altă parte“ dacă refuză propunerea sa. „PSD a câștigat alegerile și aveam dreptul legitim să solicit pentru mine funcția de premier. În același timp, am ținut cont de două lucruri: de afirmațiile președintelui și de o lege în vigoare. Nu vreau să solicit această funcție deocamdată (…) Am venit cu o soluție care sper să fie acceptată. Această propunere este o persoană care cunoaște activitatea din toate ministerele (…) Responsabilitatea politică este în primul rând la mine și nu am de gând să o las (…) Am spus de la început că vom avea o singură propunere. Punct. Nu are rost să venim cu a doua propunere. Sevil Shhaideh este membru PSD din iulie 2015. Nu am făcut un concurs de vedete, nu va fi un guvern de vedete. Notorietatea doamnei Sevil Shhaideh și a colegilor va fi dată de munca de la guvern“, a spus Dragnea, care a detaliat apoi calitățile lui Shhaideh: capacitatea de muncă, știința administrației, o foarte bună pregătire pe absorbția de fonduri europene, cunoaște foarte bine activitatea ministerelor. „Are calități foarte bune care o recomandă pentru acest post, are o autoritate foarte mare, câteodată prea mare“, a declarat el. Dragnea l-a amenințat pe președinte spunând că, dacă va refuza propunerea sa, „ne vedem în altă parte“.

Întrebat de jurnaliști despre relația sa cu Shhaideh și despre discrepanța dintre sloganurile din campanie și propunerea unui premier musulman, Dragnea s-a enervat și a ridicat tonul. „Sevil Shhaideh este un cetățean român care are toate drepturile (…) Presa a scris și a vorbit multe în aceste zile. Sunt unii cetățeni care lucrează în presă, doamne și domni, care și-au permis să-și bată joc și de unii membri din familia mea care sunt morți, și care, de asemenea, și-au permis să mintă sau să dezinformeze: în religia musulmană nu există termenul de naș. Sunt martori. Atunci când se căsătoresc doi, un bărbat și o femeie, de religie musulmană, sunt unii care participă la acel eveniment și sunt martori. Nu există termenul de nași și fini. O cunosc pe doamna Sevil cred că de 15 ani, nu numai eu, toți cei care am lucrat în administrația locală“, a declarat Dragnea.

Criză de cadre în PSD?

Câteva ore mai târziu, în parlament, Liviu Dragnea a făcut o declarație surprinzătoare spunând că, de fapt, Shhaideh a fost singura persoană din partid în care a avut încredere că poate pune în aplicare programul de guvernare al PSD, potrivit Hotnews care citează news.ro. „Am spus că va fi un om care arată bine. Sunt consecvent (…). Cu doamna Sevil Shhaideh eu am lucrat preţ de 13-14 ani în diverse asociaţii ale autorităţilor locale, am lucrat împreună la iniţiative legislative. Era pe cealaltă parte a baricadei când ne luptam cu guvernul. Este un om care ştie să gestioneze programe mari de investiţii (…), este printre cei mai buni specialişti în gestionarea programelor europene şi în ceea ce priveşte absorbţia acestor programe ştie foarte bine administraţie publică, ştie ce înseamnă un buget de stat, ştie ce înseamnă buget pentru fiecare minister. Este corectă, este loială, este cinstită, transparentă. Are un singur defect: lucrează prea mult. Este un om în care eu am foarte mare încredere, de fapt a fost singura în care am avut încredere din interiorul PSD că poate pune în practică acest program de guvernare pentru care eu am răspunderea maximă“, a precizat Liviu Dragnea.

Întrebat care a fost reacţia preşedintelui Klaus Iohannis când a auzit propunerea PSD de premier, liderul social-democraţilor a spus că şeful statului a avut o atitudine pozitivă. „Nu am văzut o reacţie nici de euforie, nici de respingere, reacţie firească. A spus, într-un mod corect după părerea mea, că este o propunere bună pentru că o ştie, au lucrat împreună, am lucrat toţi trei împreună la mai multe proiecte. Mi s-a părut că a avut o atitudine pozitivă“, a răspuns liderul PSD.

În încheiere, Liviu Dragnea a ţinut să precizeze că votul cetăţenilor şi susţinerea parlamentului i-au pus „un baston de premier în rucsac“. „Nu se ştie niciodată“, a conchis preşedintele PSD.

Shhaideh și Dragnea, martori în dosarul „Tel Drum“ de la DNA

Sevil Shhaideh este martor în dosarul de corupție privind scoaterea de informații/documente clasificate secret de stat din DNA referitoare la firma Tel Drum, potrivit Hotnews, care face referire la informațiile publicate pe blogul său în 2015 de jurnalista Sorina Matei. Acele documente ar fi trebuit, potrivit anchetatorilor, să intre în posesia lui Liviu Dragnea, prin intermediul lui Valentin Preda, un alt apropiat de-al său. Printre cei nouă inculpați pentru fapte de corupție, dosarul 435/P/2012 îi vizează în principal pe Emil Manolachi, ofițerul de poliție judiciară ce ulterior a fost dat afară din DNA, care a a fotografiat cu un aparat, scos din DNA și înmânat informațiile referitoare la firma Tel Drum cuprinse în dosarul penal 67/P/2012 apropiatului lui Liviu Dragnea. Manolachi a recunoscut faptele. Apropiatul lui Dragnea este Valentin Preda, prins pe 19 februarie 2012 de procurori în timp ce avea documentele la el – aparatul foto care conținea informațiile – și urma să intre în Ministerul Dezvoltării ca să se întâlnească cu Liviu Dragnea, potrivit jurnalistei Sorina Matei.

Sevil Shhaideh – CV-ul

Sevil Shhaideh s-a născut la 4 decembrie 1964 și a absolvit Facultatea de Planificare Economică și Cibernetică din cadrul Academiei de Științe Economice din București în 1987. A urmat o serie de cursuri de perfecționare: expert în administrație publică (USAID, Washington DC, SUA, 1995) și manager ONG (USAID, Washington DC, SUA, 2001), manager de proiect (Oracle University, 2002 și PM Solutions Romania, 2004), auditor (TUV Institution, 2003). Are o diplomă de Master în Managementul Proiectelor de Afaceri, obținută în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „Ovidius“ (2005-2007). Și-a început cariera profesională ca analist programator în cadrul Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii Constanța (1987-1991), a devenit, apoi, manager Sisteme Informatice în cadrul Direcției de Muncă și Protecție Socială a județului Constanța (1991-1993) și director Sisteme Informatice în cadrul Consiliului Județean Constanța (1993-2007). A ocupat funcția de coordonator responsabil cu elaborarea amendamentelor legislative cu privire la actele normative ce reglementează administrația publică locală în cadrul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) și de director general, Direcția Generală de Proiecte, Consiliul Județean Constanta (2007-2012).